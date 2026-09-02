09:58  02 вересня
У Польщі жінка тягала за волосся 13-річну дівчинку через українську мову
07:56  02 вересня
У Києві в підʼїзді багатоповерхівки знайшли вбитим чоловіка
01:35  02 вересня
Акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки витратила грошей на весілля
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2026, 10:34

РФ атакувала промзону на околиці Сум: спалахнула масштабна пожежа

02 вересня 2026, 10:34
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Сумщини
Читайте также
на русском языке

У Сумах внаслідок російських ударів по промисловій зоні на околиці міста виникла масштабна пожежа у нежитловій будівлі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що існувала загроза поширення вогню на сусідні будівлі. Роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних атак.

Попри небезпеку, вогнеборці не допустили поширення пожежі та ліквідували загоряння.

Інформації про травмованих не надходило.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупаційні війська 62 рази обстріляли населені пункти Сумської області. Ворог бив КАБами, артилерією, мінометами та безпілотниками різних типів. Внаслідок обстрілів є постраждалі, пошкоджені приватні будинки, господарські та адміністративні приміщення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа Суми ДСНС
Ранкова атака РФ на Київщину: є травмовані та пошкоджені будинки
02 вересня 2026, 09:45
РФ вночі запустила по Україні балістику, ракети Х-59/69 та понад 170 ударних БПЛА
02 вересня 2026, 09:28
Атака дронів на Київ триває: в одному з районів впали уламки
02 вересня 2026, 09:14
Всі новини »
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
На Кіровоградщині після зіткнення згоріли два легковики: постраждали чотири людини
02 вересня 2026, 12:53
Ногами по спині та голові: на Львівщині 13-річна дівчина побила 11-річного хлопця
02 вересня 2026, 12:42
РФ атакує Київ: у столиці вже семеро постраждалих
02 вересня 2026, 12:33
У Запоріжжі 19-річний юнак зірвався з 8-метрового пірсу
02 вересня 2026, 12:27
Дефіциту продуктів на Дніпропетровщині немає, однак можливі затримки через логістику
02 вересня 2026, 12:08
У Краматорську чоловік після конфлікту вбив двох знайомих
02 вересня 2026, 11:53
Теракт проти російського опозиціонера та стрілянина у Києві: що відомо
02 вересня 2026, 11:47
На Львівщині внаслідок ДТП загинув 16-річний хлопець, ще троє підлітків травмовані
02 вересня 2026, 11:45
У центрі Києва влучання по будівлі університету: є постраждалі
02 вересня 2026, 11:25
Перестрілка між СБУ та ГУР у Києві: поліція перекрила вулицю Шумського, є поранені
02 вересня 2026, 11:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »