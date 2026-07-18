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Росіяни атакували іноземне судно на Одещині: є загиблий, 17 моряків врятували

18 липня 2026, 09:11
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Фото: ВМС ЗСУ
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В Одеській області внаслідок російського удару пошкоджене суховантажне судно Venturo, одна людина загинула, 17 моряків евакуювали

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки було пошкоджено суховантажне судно VENTURO, яке втратило хід. Унаслідок обстрілу загинув один із цивільних членів екіпажу.

Попри загрозу повторних ударів і складну безпекову ситуацію в акваторії, військові моряки вийшли в море для надання допомоги. У результаті операції 17 членів екіпажу – громадян Філіппін – успішно евакуювали та доправили на берег.

У ВМС ЗС України наголосили, що військові моряки продовжують виконувати свої завдання не лише із захисту морського простору держави, а й із порятунку людей навіть в умовах постійної небезпеки.

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали удару по Одеському району, внаслідок чого зазнала пошкоджень промислова інфраструктура. Через обстріл виникла пожежа на території складської будівлі, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, обійшлося, без постраждалих.

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