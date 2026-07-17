У Марганці росіяни FPV-дроном атакували автобус з працівниками
У Марганці Дніпропетровської області увечері 17 липня внаслідок дронової атаки на автобус одна людина загинула, ще восьмеро людей дістали поранень
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, надвечір росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу агрофірми. На ньому працівники поверталися з роботи додому.
"48-річний чоловік загинув на місці. Постраждали двоє жінок та шестеро чоловіків. Всі вони госпіталізовані”, - зауважив очільник ОВА.
Нагадаємо, що у Харкові 17 липня зафіксували влучання російського ударного безпілотника у Салтівському районі міста.
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