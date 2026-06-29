Ранкова атака на Дніпро: загинули чотири людини, 10 поранені
Ворожий удар по Дніпру вранці 29 червня забрав життя чотирьох людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"Ранкова атака росіян на Дніпро обірвала життя 4 людей. 10 – дістали поранень", – йдеться у повідомленні.
На місці влучання працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, внаслідок атаки росіян на Дніпро понівечене приватне підприємство. Раніше повідомлялося про сімох поранених.
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