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11 червня 2026, 18:26

У Дніпрі поліцейські "на гарячому" затримали зловмисників із викраденим сейфом

11 червня 2026, 18:26
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі оперативники викрили та затримали групу осіб, які спеціалізувалися на крадіжках із приватних домоволодінь. Зловмисники сподівалися швидко зникнути з награбованим, проте були перехоплені правоохоронцями під час втечі

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Автівку з підозрюваними та викраденим поліцейські зупинили під час втечі з місця скоєння злочину.


Працівники кримінальної поліції спільно зі слідчими викрили групу осіб, причетних до скоєння майнового злочину на території міста Дніпра.

10 червня фігуранти на автомобілі прибули до приватного домоволодіння, віджали вікно та проникли до будинку. Звідти вони викрали сейф із грошовими коштами та музичну колонку.

Поліцейські оперативно встановили маршрут пересування зловмисників та затримали їх разом із викраденим на вулиці Набережна Заводська. 36 та 37-річних чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що суд у Дніпрі виніс вирок 25-річному місцевому жителю, який вчинив крадіжку в одному з навчальних закладів міста. За скоєний злочин чоловік проведе у місцях позбавлення волі найближчі 5 років.

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