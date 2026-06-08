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08 червня 2026, 11:26

Вибух на "Новій пошті" у Києві: затримано відправника посилки з боєприпасами

08 червня 2026, 11:26
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Фото: СБУ
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СБУ та Нацполіція по "гарячих слідах" затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Слідство встановило, що посилка містила заборонені для пересилання осколкові боєприпаси. Відправником небезпечного вантажу виявився 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі. Нехтуючи правилами безпеки, він відправив незаконно придбані засоби ураження своєму знайомому до столиці.

Правоохоронці затримали фігуранта за місцем його проживання у Запоріжжі. Під час обшуків у його мобільному телефоні виявили докази: дані про вміст посилки та підтвердження її відправлення.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Солом’янський райсуд Києва обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, вибух на терміналі "Нової пошти" стався в Києві вранці 5 червня. Під час огляду вибухнула одна з посилок. Загинув 59-річний працівник відділення, ще двоє – отримали поранення.

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