Ворог атакував Дніпропетровщину: 12 поранених, серед яких діти
Російські окупанти 40 разів обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали 12 цивільних, зокрема діти, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, підприємство, інфраструктура та автомобіль.
Постраждали 10 людей. З них шестеро – діти. Це дівчата 1, 4, 8 і 14 років та хлопці 10 та 13 років.
Вони та ще двоє дорослих лікуватимуться амбулаторно. До лікарні доправлений 46-річний чоловік і 56-річна жінка. Чоловік – "важкий”.
У Синельниківському районі противник завдав удару по райцентру. Понівечені приватні будинки і автівки. Поранені двоє жінок 70 та 89 років. Остання – в лікарні у важкому стані.
Били росіяни й по Тернівській громаді, що у Павлоградському районі.
Нагадаємо, що упродовж 28 травня 2026 року російська армія для атак на Херсонщині використовувала артилерію, мінометну зброю та БпЛА.