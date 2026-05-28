Ворог атакував Дніпропетровщину: 12 поранених, серед яких діти

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, підприємство, інфраструктура та автомобіль.

Постраждали 10 людей. З них шестеро – діти. Це дівчата 1, 4, 8 і 14 років та хлопці 10 та 13 років.

Вони та ще двоє дорослих лікуватимуться амбулаторно. До лікарні доправлений 46-річний чоловік і 56-річна жінка. Чоловік – "важкий”.

У Синельниківському районі противник завдав удару по райцентру. Понівечені приватні будинки і автівки. Поранені двоє жінок 70 та 89 років. Остання – в лікарні у важкому стані.

Били росіяни й по Тернівській громаді, що у Павлоградському районі.

Нагадаємо, що упродовж 28 травня 2026 року російська армія для атак на Херсонщині використовувала артилерію, мінометну зброю та БпЛА.