Двом військовим РФ оголосили підозру за катування людей у ямах на Київщині

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям ЗС РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, під час тимчасової окупації села Богданівка Броварського району у березні 2022 року російські військові залякували мешканців, погрожували їм зброєю та проводили рейди по домівках.

Один із підозрюваних - командир танка підрозділу 90-ї танкової дивізії РФ. Разом з іншим військовим та невстановленими особами затримали щонайменше трьох цивільних чоловіків. Їх утримували у підвалі та спеціально облаштованих місцях без світла, тепла, їжі й медичної допомоги - зі зв’язаними руками та під постійними погрозами.

Під час допитів військові били людей руками, ногами та прикладами зброї, намагаючись отримати інформацію про ЗСУ. Одного з чоловіків тримали у ямі, накритій металевою кришкою.

Після чергових катувань один із потерпілих - пенсіонер МВС - зник безвісти. Його місцезнаходження досі не встановлено. Іншим чоловікам вдалося втекти.

Нагадаємо, що працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівництва одного із районних ТЦК Івано-Франківщини і трьох його підлеглих. Їх будуть судити за знущання з військовозобов'язаних.