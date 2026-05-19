19 травня 2026, 17:33

На Куп'янщині через удар БПЛА під завалами загинула жінка

Фото: Харківська ОДА
Російська армія 19 травня атакувала безпілотником селище Шевченкове Куп'янського району, під завалами будинку загинула жінка, у трьох жінок - гостра реакція на стрес

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Ворог ударив БПЛА по приватному будинку в Шевченковому. Внаслідок атаки під завалами загинула 51-річна жінка. Ще троє жінок зазнали гострої реакції на стрес – медики надали їм необхідну допомогу", - розповів Синєгубов.

Як повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області, війська РФ ударили по селищу близько опівдня.

За даними рятувальників, які деблокували тіло, загиблій жінці було 75 років. Внаслідок удару виникла пожежа на площі 150 кв. м.

Нагадаємо, що у Прилуках на Чернігівщині внаслідок балістичної атаки РФ по центральній частині міста вже відомо про трьох загиблих.

Харківська область російська армія БПЛА атака
