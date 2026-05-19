На Куп'янщині через удар БПЛА під завалами загинула жінка

Російська армія 19 травня атакувала безпілотником селище Шевченкове Куп'янського району, під завалами будинку загинула жінка, у трьох жінок - гостра реакція на стрес

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews .

"Ворог ударив БПЛА по приватному будинку в Шевченковому. Внаслідок атаки під завалами загинула 51-річна жінка. Ще троє жінок зазнали гострої реакції на стрес – медики надали їм необхідну допомогу", - розповів Синєгубов.

Як повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області, війська РФ ударили по селищу близько опівдня.

За даними рятувальників, які деблокували тіло, загиблій жінці було 75 років. Внаслідок удару виникла пожежа на площі 150 кв. м.

