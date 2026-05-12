Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Донеччині внаслідок ворожої атаки на енергетичний об’єкт загинули двоє працівників енергетичної галузі

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає RegioNews.

За даними відомства, внаслідок бойових дій частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без світла.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Через негоду без електропостачання залишаються споживачі у Закарпатській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Нагадаємо, вранці 12 травня російські військові вдарили по залізниці на Дніпропетровщині. Внаслідок влучань безпілотників пошкоджені локомотиви та рухомий склад, постраждав машиніст.