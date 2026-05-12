На Донеччині з Миколаївки евакуювали 25 цивільних через постійні обстріли

Із прифронтової Миколаївки Донецької області правоохоронці евакуювали 25 цивільних, серед яких маломобільні мешканці, літні люди та жінка, яка дивом вижила після ворожого удару

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Наразі всі евакуйовані перебувають у безпечних місцях.

До рятувальної операції були залучені підрозділ"Білий янгол", патрульна поліція та поліцейські офіцери громади.

У поліції зазначають, що більшість доріг до населеного пункту перебуває під вогневим контролем противника, тому маршрути евакуації ретельно плануються, аби безпечно вивезти людей із небезпечної зони.

За словами правоохоронців, мешканці зазвичай чекають на евакуаційні екіпажі з мінімумом речей. Більшість із них – літні люди, які до останнього не хотіли залишати свої домівки, однак обстріли змушують їх змінювати рішення.

"КАБ під вікно прилетів. Ми були в квартирі. Від удару нас викинуло в коридор, там разом і лежали. Сусідку з першого поверху поранило, її в лікарню забрали", – розповів місцевий житель, чия мати постраждала внаслідок авіаудару.

Правоохоронці закликають жителів прифронтових населених пунктів не ризикувати життям та евакуюватися. У разі потреби допомоги з виїздом слід телефонувати 102.

