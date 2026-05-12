12 травня 2026, 09:13

На Донеччині з Миколаївки евакуювали 25 цивільних через постійні обстріли

Фото: ТК "Орбіта"
Із прифронтової Миколаївки Донецької області правоохоронці евакуювали 25 цивільних, серед яких маломобільні мешканці, літні люди та жінка, яка дивом вижила після ворожого удару

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Наразі всі евакуйовані перебувають у безпечних місцях.

До рятувальної операції були залучені підрозділ"Білий янгол", патрульна поліція та поліцейські офіцери громади.

У поліції зазначають, що більшість доріг до населеного пункту перебуває під вогневим контролем противника, тому маршрути евакуації ретельно плануються, аби безпечно вивезти людей із небезпечної зони.

За словами правоохоронців, мешканці зазвичай чекають на евакуаційні екіпажі з мінімумом речей. Більшість із них – літні люди, які до останнього не хотіли залишати свої домівки, однак обстріли змушують їх змінювати рішення.

"КАБ під вікно прилетів. Ми були в квартирі. Від удару нас викинуло в коридор, там разом і лежали. Сусідку з першого поверху поранило, її в лікарню забрали", – розповів місцевий житель, чия мати постраждала внаслідок авіаудару.

Правоохоронці закликають жителів прифронтових населених пунктів не ризикувати життям та евакуюватися. У разі потреби допомоги з виїздом слід телефонувати 102.

Нагадаємо, за даними уповноваженого ВР із прав людини Дмитра Лубінця, в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області продовжується гуманітарна катастрова. Наразі триває підготовка до евакуації місцевих жителей. Критична ситуація залишається в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці.

Донецька область війна евакуація Білі Янголи цивільні пенсіонери обстріли
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Про "плівки", кадрові рішення та політичну кризу
