На Запоріжжі поліцейські потрапили під удар FPV-дрона: є поранені
У понеділок, 11 травня, росіяни атакували дроном співробітників поліції, які приїхали на виклик у Запорізькому районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
"У Малокатеринівці двоє поліцейських офіцерів громади під час відпрацювання виклику про раптову смерть потрапили під удар ворожого FPV-дрона", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці отримали акубаротравми та осколкові поранення.
Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби обстріляли 24 населені пункти Запорізької області, завдавши 731 удар.
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Смертельна ДТП на Житомирщині: Renault вилетів у кювет
12 травня 2026, 13:00Елітна забудова під Києвом: Міндіч, Чернишов і ще четверо фігурантів отримали підозри
12 травня 2026, 12:47На Одещині робітник загинув під час роботи з автокраном: судитимуть підприємця
12 травня 2026, 12:45Адвокат Єрмака: підозра у справі про легалізацію 460 млн грн безпідставна
12 травня 2026, 12:35Прикордонники показали, як росіяни на фронті прикидаються мертвими
12 травня 2026, 12:30На Чернігівщині підліток побив 12-річну дівчинку: поліція відкрила справу
12 травня 2026, 12:22На Львівщині під колесами вантажівки загинула жінка
12 травня 2026, 11:56На Рівненщині BMW зіткнувся зі скутером: загинув 17-річний хлопець
12 травня 2026, 11:55У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
12 травня 2026, 11:42У Вінниці пʼяний військовий підірвав піротехнічну гранату перед поліцейськими
12 травня 2026, 11:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі блоги »