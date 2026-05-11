Поліцейські встановили особу чоловіка, який стріляв із пістолета на одній із вулиць у Черкасах

Конфлікт виник через те, що діти зривали бузок біля приватного будинку. 57-річний господар намагався наздогнати підлітків, а коли не зміг – виніс з будинку пістолет і почав стріляти.

За допомогою відео з мережі поліцейські ідентифікували стрільця та вилучили у нього зброю.

На чоловіка склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Матеріали справи вже передали до суду.

Нагадаємо, інцидент стався 9 травня в одному з районів Черкас. Ніхто не постраждав.