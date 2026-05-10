10 травня 2026, 15:15

Бійка закінчилася стріляниною: на Львівщині чоловік розрядив рушницю в іномарку сусіда

Фото: поліція Львівської області
У Львівському районі побутова сварка між жителями сусідніх сіл переросла у збройне протистояння. Один із учасників конфлікту, не впоравшись із емоціями, схопився за вогнепальну зброю

Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews.

Подія сталась в одному з сіл Львівського району. Між 40-річним місцевим жителем та 47-річним мешканцем сусіднього села виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

"Після цього молодший учасник події узяв мисливську рушницю та вистрілив у автомобіль Audi Q5, що належить його противнику. Внаслідок події ніхто не постраждав", - повідомили у поліції.

За їхньою інформацією, стрільця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а зброю, з якої були здійснені постріли, вилучили та скерували на експертне дослідження.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що поліція Черкас розпочала перевірку за фактом стрілянини, що сталася 9 травня в одному з районів міста. Причиною агресивної поведінки місцевого жителя стали зірвані дітьми квіти.

08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
