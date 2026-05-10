Бійка закінчилася стріляниною: на Львівщині чоловік розрядив рушницю в іномарку сусіда
У Львівському районі побутова сварка між жителями сусідніх сіл переросла у збройне протистояння. Один із учасників конфлікту, не впоравшись із емоціями, схопився за вогнепальну зброю
Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews.
Подія сталась в одному з сіл Львівського району. Між 40-річним місцевим жителем та 47-річним мешканцем сусіднього села виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.
"Після цього молодший учасник події узяв мисливську рушницю та вистрілив у автомобіль Audi Q5, що належить його противнику. Внаслідок події ніхто не постраждав", - повідомили у поліції.
За їхньою інформацією, стрільця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а зброю, з якої були здійснені постріли, вилучили та скерували на експертне дослідження.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, що поліція Черкас розпочала перевірку за фактом стрілянини, що сталася 9 травня в одному з районів міста. Причиною агресивної поведінки місцевого жителя стали зірвані дітьми квіти.