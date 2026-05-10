У Львівському районі побутова сварка між жителями сусідніх сіл переросла у збройне протистояння. Один із учасників конфлікту, не впоравшись із емоціями, схопився за вогнепальну зброю

Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews.

Подія сталась в одному з сіл Львівського району. Між 40-річним місцевим жителем та 47-річним мешканцем сусіднього села виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

"Після цього молодший учасник події узяв мисливську рушницю та вистрілив у автомобіль Audi Q5, що належить його противнику. Внаслідок події ніхто не постраждав", - повідомили у поліції.

За їхньою інформацією, стрільця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а зброю, з якої були здійснені постріли, вилучили та скерували на експертне дослідження.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

