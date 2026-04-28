14 ударів ножем: у Польщі жорстоко напали на українця

У ЗМІ повідомили про напад на українця в Польщі. Інцидент стався у Вроцлаві

Про це повідомляє inPoland, передає RegioNews.

Журналісти повідомили, що інцидент стався в центрі Вроцлава 26 квітня. Українець продавав автомобіль двом полякам. Згодом він поїхав додому за документами. Після цього поляки попросили 32-річного українця, щоб він підвіз їх до банкомату. Проте в 15 банкоматах вони так і не змогли зняти гроші.

Згодом поляки попросили чоловіка поїхати в один із магазинів Zabka. Однак готівку зняти там теж не вдалося через велику чергу. Коли українець почав заповнювати договір про купівлю-продаж, поляки почали завдавати удари ножем. Він ледь встиг вибігти з машини. Тоді він почав кричати, щоб затримали зловмисників. Відомо, що загалом українцю завдали 14 ножових поранень.

Під час втечі один із зловмисників загубив телефон. Українець попросив про допомогу на заправці, куди викликали поліцію та медиків.

"Він зателефонував своїй дівчині і домовився з нею про зустріч на АЗС. Туди ж, на АЗС, викликали швидку та поліцію. Дмитро самостійно зміг дістатися до АЗС. Першу допомогу йому надали українці. Потерпілий ще встиг розповісти поліції про напад, а вже у швидкій втратив свідомість", - йдеться у повідомленні.

Поліція затримала зловмисників. Постраждалому наклали понад 50 швів.

