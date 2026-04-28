28 квітня 2026, 21:35

Рахунки Житомиртеплокомуненерго арештували: депутати звернулись до уряду

Фото з відкритих джерел
Депутати Житомирської міської ради проголосували за звернення до уряду. Йдеться про питання арештованих рахунків Житомиртеплокомуненерго

Про це повідомляє Житомир.info, передає RegioNews.

Заступник мера Сергій Кондратюк зазначив, що сьгодні Нафтогаз арештував рахунки Житомиртеплокомуненерго. Підставою стала заборгованість у розмірі 290 мільйонів гривень.

"При цьому заборгованість держави (за різницю в тарифах) перед "Житомиртеплокомуненерго" на 1 січня 2026 року – 688 млн грн. Тобто сьогодні "Нафтогаз України" паралізував роботу "Житомиртеплокомуненерго" з підготовки до опалювального періоду – це ремонти мереж, ремонти котелень, атестація 21 вузла обліку газу, закінчення робіт по когенераційних установках, підготовка та експлуатація наших генераторів до нового опалювального сезону. Прошу підтримати проєкт рішення стосовно врегулювання питання і розблокування наших рахунків", - каже депутат.

Нагадаємо, що ухвалою від 8 квітня 2026 року Господарський суд Житомирської області відмовив у задоволенні заяви КП Житомиртеплокомуненерго про відстрочення виконання рішення суду щодо стягнення 278 мільйонів 428,16 тисячі гривень.

На початку минулого року суд розпочав провадження за позовом Нафтогазу про стягнення майже 350 мільйонів гривень боргу за газ. Директор КП Дмитро Рогожин говорив про те, що рішення суду про стягнення заборгованості може заблокувати роботу підприємства.

Зазначалось також, що Житомиртеплокомуненерго очікує збитки в розмірі майже 230 мільйонів гривень. Що стосується боргу населення, то станом на березень це було близько 500 мільйонів гривень.

