Поблизу Бородянки зіткнулися шість автівок, постраждали п’ятеро людей
У вівторок 28 квітня на Київщині на Варшавській трасі поблизу села Бородянка сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних та чотирьох легкових автомобілів
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо відомо, що на автодорозі М-07, де проводилися ремонтні роботи, водій вантажівки DAF допустив зіткнення з автомобілями Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter, Chevrolet Epica та Renault Master, які перебували попереду.
Після цього транспортні засоби відкинуло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися з іншим вантажним автомобілем DAF, що рухався назустріч.
Внаслідок події постраждали пʼять чоловік, одного з них госпіталізували.
Нагадаємо, що на Львівщині іномарка влетіла в Mercedes-Benz.
Аварія сталась 25 квітня поблизу села Дубровиця Яворівського району. Серед постраждалих неповнолітній.