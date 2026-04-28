У вівторок 28 квітня на Київщині на Варшавській трасі поблизу села Бородянка сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних та чотирьох легкових автомобілів

Про це повідомляє поліція Київської області.

Попередньо відомо, що на автодорозі М-07, де проводилися ремонтні роботи, водій вантажівки DAF допустив зіткнення з автомобілями Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter, Chevrolet Epica та Renault Master, які перебували попереду.

Після цього транспортні засоби відкинуло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися з іншим вантажним автомобілем DAF, що рухався назустріч.

Внаслідок події постраждали пʼять чоловік, одного з них госпіталізували.

