28 квітня 2026, 21:20

Ворог атакував Херсонщину дронами: п’ятеро постраждалих у різних громадах

28 квітня 2026, 21:20
Фото ілюстративне
У Херсонській області впродовж  28 квітня внаслідок атак БпЛА постраждали п’ятеро людей

Про це повідомила Херсонська облпрокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 28 квітня військові армії РФ обстрілювали Херсонщину зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів, а також атакували дронами.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали п’ятеро мирних жителів: у Херсоні, Молодецькому та Білозерці, двоє – у Наддніпрянському. Всі вони дістали травми різного ступеня через удари БпЛА.

Зокрема,орієнтовно о 12:45 росіяни вдарили з БпЛА по селищу Білозерка. 61-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї, дістала вибухову травму та осколкові поранення голови. Постраждалій надали меддопомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.

Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона жінку у селі Молодецьке Білозерської громади. 43-річна місцева жителька дістала осколкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики їй надали допомогу на місці.

Близько 08:10 росіяни атакували з безпілотника цивільний автомобіль неподалік Наддніпрянського. Внаслідок влучання FPV-дрона поранення дістав чоловік 1955 року народження та 77-річний чоловік.

Окрім того, впродовж дня пошкоджень зазнали приватні будинки, автотранспорт.

До медиків також зверталися по допомогу двоє цивільних, які постраждали внаслідок обстрілів 26 квітня у селищі Комишани.

Тоді ворог з дрона скинув вибухівку у двір, де перебував 51-річний житель Комишан. Чоловік дістав контузію та мінно-вибухову травму.

Також до медиків звернувся 56-річний чоловік, який дістав травми внаслідок скиду вибухового пристрою з російського дрона. У постраждалого діагностували мінно-вибухову травму та акубаротравму.

Нагадаємо,що російські військові протягом 28 квітня майже 50 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії три райони Дніпропетровщини, загинули двоє людей, ще 11 - дістали поранень.

Херсонська область обстріл БПЛА поранені
