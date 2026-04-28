Фото ілюстративне

Про це повідомила Херсонська облпрокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 28 квітня військові армії РФ обстрілювали Херсонщину зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів, а також атакували дронами.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали п’ятеро мирних жителів: у Херсоні, Молодецькому та Білозерці, двоє – у Наддніпрянському. Всі вони дістали травми різного ступеня через удари БпЛА.

Зокрема,орієнтовно о 12:45 росіяни вдарили з БпЛА по селищу Білозерка. 61-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї, дістала вибухову травму та осколкові поранення голови. Постраждалій надали меддопомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.

Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона жінку у селі Молодецьке Білозерської громади. 43-річна місцева жителька дістала осколкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики їй надали допомогу на місці.

Близько 08:10 росіяни атакували з безпілотника цивільний автомобіль неподалік Наддніпрянського. Внаслідок влучання FPV-дрона поранення дістав чоловік 1955 року народження та 77-річний чоловік.

Окрім того, впродовж дня пошкоджень зазнали приватні будинки, автотранспорт.

До медиків також зверталися по допомогу двоє цивільних, які постраждали внаслідок обстрілів 26 квітня у селищі Комишани.

Тоді ворог з дрона скинув вибухівку у двір, де перебував 51-річний житель Комишан. Чоловік дістав контузію та мінно-вибухову травму.

Також до медиків звернувся 56-річний чоловік, який дістав травми внаслідок скиду вибухового пристрою з російського дрона. У постраждалого діагностували мінно-вибухову травму та акубаротравму.

Нагадаємо,що російські військові протягом 28 квітня майже 50 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії три райони Дніпропетровщини, загинули двоє людей, ще 11 - дістали поранень.