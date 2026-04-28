У Дніпрі архітектор помер на шостий день після мобілізації: що сталось

У Дніпрі обговорюють обставини смерті 43-річного архітектора Євгена Логунова. Він помер лише через шість днів після того, як був затриманий представниками ТЦК

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

2 березня Євгена Логунова затримали ТЦК. Уже скоро він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним, а потім архітектор отримав направлення до одого з районних ТЦК. Через шість днів після затримання ТЦК, чоловік помер. Свідчення сторін різняться:

зі слів матері загиблого, у територіальному центрі комплектування їй повідомили, нібито після ВЛК у Євгена стався напад епілепсії. Водночас рідні стверджують, що чоловік ніколи раніше не мав подібних діагнозів чи нападів;

за висновками медиків, смерть настала внаслідок контакту з тупим предметом. При цьому в графі про обставини вказано — "намір невідомий".

Список зафіксованих у Євгена травм може шокувати: це багатоуламкові переломи, забій головного мозку та численні гематоми. При цьому як саме він отримав ці травми під час перебування у розпорядженні ТЦК - це лишається головним питанням і для слідства, і для його родини.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про навмисне вбивство.

Нагадаємо, раніше ДБР заверщило розслідування щодо посадовця та військовослужбовця ТЦК та СП Києва, викритих у причетності до смерті чоловіка під час перевезення мобілізованих. Обвинувальний акт скерований до суду.