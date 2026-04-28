28 квітня 2026, 14:25

У Дніпрі архітектор помер на шостий день після мобілізації: що сталось

Фото з відкритих джерел
У Дніпрі обговорюють обставини смерті 43-річного архітектора Євгена Логунова. Він помер лише через шість днів після того, як був затриманий представниками ТЦК

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

2 березня Євгена Логунова затримали ТЦК. Уже скоро він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним, а потім архітектор отримав направлення до одого з районних ТЦК. Через шість днів після затримання ТЦК, чоловік помер. Свідчення сторін різняться:

  • зі слів матері загиблого, у територіальному центрі комплектування їй повідомили, нібито після ВЛК у Євгена стався напад епілепсії. Водночас рідні стверджують, що чоловік ніколи раніше не мав подібних діагнозів чи нападів;
  • за висновками медиків, смерть настала внаслідок контакту з тупим предметом. При цьому в графі про обставини вказано — "намір невідомий".

Список зафіксованих у Євгена травм може шокувати: це багатоуламкові переломи, забій головного мозку та численні гематоми. При цьому як саме він отримав ці травми під час перебування у розпорядженні ТЦК - це лишається головним питанням і для слідства, і для його родини.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про навмисне вбивство.

Нагадаємо, раніше ДБР заверщило розслідування щодо посадовця та військовослужбовця ТЦК та СП Києва, викритих у причетності до смерті чоловіка під час перевезення мобілізованих. Обвинувальний акт скерований до суду.

28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
