У Києві мобілізований "вининувся" з вікна: що кажуть в ТЦК (ВІДЕО)

У соцмережах поширюють відео про інцидент на території одного з районних ТЦК столиці. Всюди стверджують, що чоловік "викинувся з вікна". У ТЦК озвучили їхню версію подій

Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

За словами представників ТЦК, насправді військовозобов'язаний йшов на військово-лікарську комісію та почав вибігати з приміщення ВЛК. Згодом він залишив територію ТЦК перестрибнувши через паркан. За межами огорожі знаходився технічний котлован, у який він впав. Як доказ - у ТЦК показали відео з камер спостереження.

"Військовослужбовці ТЦК та СП негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги та рятувальну службу, після чого постраждалого було оперативно доставлено до медичного закладу. Наразі йому надається необхідна медична допомога, стан оцінюється як задовільний", - йдеться у повідомленні.

