13:55  24 квітня
У Дніпрі ракета-перехоплювач влетіла у легковик
11:06  24 квітня
У Києві уламки дрона впали у водойму та нежитлову зону
08:57  24 квітня
Сніг у квітні: Харків накрив раптовий снігопад
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2026, 22:25

У Києві мобілізований "вининувся" з вікна: що кажуть в ТЦК (ВІДЕО)

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У соцмережах поширюють відео про інцидент на території одного з районних ТЦК столиці. Всюди стверджують, що чоловік "викинувся з вікна". У ТЦК озвучили їхню версію подій

Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП, передає RegioNews.

За словами представників ТЦК, насправді військовозобов'язаний йшов на військово-лікарську комісію та почав вибігати з приміщення ВЛК. Згодом він залишив територію ТЦК перестрибнувши через паркан. За межами огорожі знаходився технічний котлован, у який він впав. Як доказ - у ТЦК показали відео з камер спостереження.

"Військовослужбовці ТЦК та СП негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги та рятувальну службу, після чого постраждалого було оперативно доставлено до медичного закладу. Наразі йому надається необхідна медична допомога, стан оцінюється як задовільний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Харкові ТЦК мобілізували чоловіка з бронюванням. Відомо, що чоловік був співробітником виправної колонії, і за законом він мав відстрочку. Суд проаналізував матеріали справи та став на бік чоловіка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ мобілізація ТЦК
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »