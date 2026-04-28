28 квітня 2026, 14:19

Скандал на ЧЄ: президент федерації розкритикував українську важкоатлетку за демарш з фото

28 квітня 2026, 14:19
Скриншот відео з Instagram-сторінки Дмитра Сухоцького
Українська важкоатлетка Ірина Домбровська опинилася в центрі скандалу після відмови фотографуватися з росіянкою на чемпіонаті Європи

Про це пише видання insidethegames, передає RegioNews.

Інцидент стався після того, як спортсменка виборола три бронзові медалі. Під час нагородження вона коректно поводилася та не порушувала регламенту, однак принципово уникнула контакту з атлеткою країни-агресора.

Попри це, ситуація викликала резонанс серед організаторів. За інформацією джерел, представники змагань намагалися переконати українку змінити рішення, однак вона залишилася на своїй позиції.

Додаткового розголосу інциденту надала реакція керівництва європейського спорту. Президент Європейської федерації важкої атлетики Астріт Хасані розкритикував дії спортсменки та зробив їй зауваження.

У коментарі виданню "Гречці" президент федерації важкої атлетики у Кіровоградській області Вячеслав Жуков також зазначив, що згідно з правилами церемонії нагородження спортсмени мають вийти та отримати медалі, але не зобов’язані брати участь у спільному фото.

"Ми вже п'ятий рік воюємо з росією. Які фото можуть бути з росіянами? Це ж не правильно перш за все щодо наших військових, які зараз в окопах", –зазначив Вячеслав Жуков.

Ірина Домбровська – спортсменка з Олександрівської громади.На чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед дорослих, який проходив з 19 по 26 квітня 2026 року у місті Батумі (Грузія), вона виборола три бронзові медалі у ваговій категорії до 77 кілограмів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році окремі українські спортсмени на міжнародних змаганнях у деяких випадках відмовлялися від спільних фото, рукостискань або інших контактів із представниками Росії та Білорусі.

Такі дії є особистою позицією атлетів і зазвичай не заборонені правилами змагань, якщо не суперечать регламенту конкретної спортивної федерації.

Нагадає цьогоріч Україна бойкотувала церемонію відкриття і фінальні урочистості Зимових Паралімпійських ігор. Оскільки до участі в змаганнях допустили делегації Росії та Білорусі під прапорами своїх країн. Рішення Києва підтримали 14 держав та Євросоюз.

