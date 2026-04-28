Сільрада на Черкащині залишила радянську символіку на Обеліску Слави

Баштечківська сільська рада на Черкащині не підтримала демонтаж елементів Обеліска Слави в селі Павлівка

Про це інформують в телеграм-каналі "Деколонізація Україна".

Йдеться, зокрема, про радянську зірку та напис із згадкою про "Велику Вітчизняну війну" 1941 року.

Як зазначено в офіційній відповіді виконкому, питання розглядалося на сесії 10 квітня 2026 року. За підсумками обговорення депутати вирішили залишити пам’ятник без змін.

У сільраді пояснили своє рішення історичним значенням об’єкта, його роллю у вшануванні загиблих воїнів, а також необхідністю дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Закон України № 315-VIII від 2015 року передбачає зміну радянської символіки на українську, зберігаючи при цьому меморіали для вшанування загиблих.