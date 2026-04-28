UA | RU
UA | RU
28 квітня 2026, 14:58

Сільрада на Черкащині залишила радянську символіку на Обеліску Слави

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Поліція Тернопільської області
Читайте также
на русском языке

Баштечківська сільська рада на Черкащині не підтримала демонтаж елементів Обеліска Слави в селі Павлівка

Про це інформують в телеграм-каналі "Деколонізація Україна", передає RegioNews.

Йдеться, зокрема, про радянську зірку та напис із згадкою про "Велику Вітчизняну війну" 1941 року.

Як зазначено в офіційній відповіді виконкому, питання розглядалося на сесії 10 квітня 2026 року. За підсумками обговорення депутати вирішили залишити пам’ятник без змін.

У сільраді пояснили своє рішення історичним значенням об’єкта, його роллю у вшануванні загиблих воїнів, а також необхідністю дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Нагадаємо, у Кривому Розі ремонтують пам'ятники, але радянська символіка досі на місці. Незважаючи на четвертий рік війни, на монументах у місті все ще можна побачити серпи, молоти та зірки.

Закон України № 315-VIII від 2015 року передбачає зміну радянської символіки на українську, зберігаючи при цьому меморіали для вшанування загиблих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область декомунізация сільрада радянська символіка
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Всі блоги »