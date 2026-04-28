Прикордонники показали, як знищили окупанта, який прикинувся "водяним" (ВІДЕО)

Фото: ДПСУ

Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали, як нищать піхоту РФ, яка намагається ховатись навіть серед кущів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Ці кадри були зроблені на Торецькому напрямку, де працюють пілоти "Фенікса". Зазначається, що російські окупанти намагаються просуватися під прикриттям дерев, кущів, погодних умов та артилерійського вогню. Проте українські захисники в будь-яку погоду нищать їхні шляхи.

"І хоч де б заховався ворог, ми його дістаємо усюди. Навіть по пояс у воді під мостом, де деякі окупанти намагаються знайти собі сховок від справедливого покарання", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше українські спецпризначенці провели результативні рейди проти окупантів у Запорізькій області. Результати своєї робити вони показали на відео.