28 квітня 2026, 14:50

Прикордонники показали, як знищили окупанта, який прикинувся "водяним" (ВІДЕО)

Фото: ДПСУ
Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали, як нищать піхоту РФ, яка намагається ховатись навіть серед кущів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Ці кадри були зроблені на Торецькому напрямку, де працюють пілоти "Фенікса". Зазначається, що російські окупанти намагаються просуватися під прикриттям дерев, кущів, погодних умов та артилерійського вогню. Проте українські захисники в будь-яку погоду нищать їхні шляхи.

"І хоч де б заховався ворог, ми його дістаємо усюди. Навіть по пояс у воді під мостом, де деякі окупанти намагаються знайти собі сховок від справедливого покарання", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше українські спецпризначенці провели результативні рейди проти окупантів у Запорізькій області. Результати своєї робити вони показали на відео.

війна українські військові прикордонники
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
