У Хмельницькому сталася стрілянина
У Хмельницькому 28 квітня сталась стрілянина за участі чоловіка. Він відкрив вогонь і влучив у двері одного з магазинів
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, чоловік відкрив вогонь і влучив у двері одного з магазинів. На місце події прибули правоохоронці.
Наразі нападника затримують. Обставини інциденту встановлюються.
Інформації про постраждалих поки немає.
Нагадаємо, що 25 квітня у Дніпрі сталась стрілянина прямо біля відділку поліції.
28 квітня 2026
