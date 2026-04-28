У Хмельницькому 28 квітня сталась стрілянина за участі чоловіка. Він відкрив вогонь і влучив у двері одного з магазинів

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, чоловік відкрив вогонь і влучив у двері одного з магазинів. На місце події прибули правоохоронці.

Наразі нападника затримують. Обставини інциденту встановлюються.

Інформації про постраждалих поки немає.

