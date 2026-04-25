16:58  25 квітня
У Кривому Розі чоловік помер у ТЦК: подробиці
15:12  25 квітня
На Рівненщині потяг наїхав на підлітка: 16-річний хлопець загинув
15:51  25 квітня
Напав на пасовищі: на Одещини чоловіка засудили за зґвалтування 15-річної дівчини
25 квітня 2026, 16:58

У Кривому Розі чоловік помер у ТЦК: подробиці

25 квітня 2026, 16:58
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі через серцеву недостатність помер військовозобов’язаний

Про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

У ТЦК 22 квітня помер військовозобов’язаний чоловік 1975 року народження. За попереднім діагнозом, причиною смерті є серцева недостатність.

За даними військкомату, чоловік з 2025 року перебував у розшуку як порушник військового обліку. Його доставили до РТЦК співробітники поліції. При собі він мав документи, що підтверджують підозру на онкологічне захворювання, тому його направили на додаткове медичне обстеження.

У приміщенні ТЦК самопочуття чоловіка раптово погіршилося. На місце викликали "швидку" та поліцейських. Чоловік помер.

"Ознак насильницької смерті не було виявлено", – зазначається у повідомленні.

Наразі триває перевірка для встановлення всіх обставин події. Керівництво ТЦК заявляє про повне сприяння правоохоронним органам.

Нагадаємо, ДБР заверщило розслідування щодо посадовця та військовослужбовця ТЦК та СП Києва, викритих у причетності до смерті чоловіка під час перевезення мобілізованих. Обвинувальний акт скерований до суду.

Кривий Ріг смерть ТЦК хвороба військовозобов'язаний
