В ніч на 28 квітня російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та безпілотники

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки та господарська споруда. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Криворізькому районі ворог атакував сам Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Через обстріли виникла пожежа. Понівечені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та вантажівка.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська завдали 614 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак дістали поранень дві жінки.