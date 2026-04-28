Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 28 апреля российские войска снова нанесли удар по Кривому Рогу

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"Еще один вражеский удар по объекту инфраструктуры. К сожалению, один мужчина погиб, один раненый", – говорится в сообщении.

До этого он сообщал, что ночью и утром россияне атаковали город ударными беспилотниками. Был поврежден объект инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 28 апреля российские войска почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область, применяя артиллерию и беспилотники. Повреждены частные дома, получил ранение мужчина.