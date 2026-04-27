"Мені не соромно про це казати": ведуча Олена Філонова шокувала щомісячним заробітком

Ведуча Олена Філонова зізналась, що під час повномасштабної війни її доходи змінились. При цьому вона не збирається працювати за нижчими розцінками

За словами Олени Філонової, її фінансове становище під час повномасштабної війни стало скромніше. Наприклад, цього місяця вона заробила на рекламі близько 15 тисяч гривень.

"Я стала менше заробляти, бо бізнесам стало важко й не всі готові віддавати певну суму грошей. Але я не хочу занижувати свою вартість й знецінювати себе. Наприклад, цього місяця я заробила всього-навсього 15 тис. грн. Мені не соромно про це казати. Краще правда, ніж прикрашати те, чого нема", - каже ведуча.

