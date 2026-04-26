Смертельні ДТП на Буковині: Mercedes-Benz збив жінку, яка йшла на червоний сигнал
За останню добу в Чернівецькій області сталось одразу кілька смертельних аварій. У поліції розпочали кримінальні провадження
Про це повідомляє поліція Чернівецької області.
Попередньо, у місті Кіцмань 58-річний водій Mercedes-Benz збив 36-річну жінку. Вона переходила дорогу на червоний сигнал світлофора. Від отриманих травм, на жаль, жінка загинула на місці.
Також 31-річний житель села Буківка не впорався з керуванням мотоцикла SPARK та впав. Внаслідок ДТП, на жаль, чоловік отримав травми, несумісні з життям.
"Слідчі поліції Буковини внесли відомості про вказані факти аварій до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 та 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
