Смертельні ДТП на Буковині: Mercedes-Benz збив жінку, яка йшла на червоний сигнал

За останню добу в Чернівецькій області сталось одразу кілька смертельних аварій. У поліції розпочали кримінальні провадження

Попередньо, у місті Кіцмань 58-річний водій Mercedes-Benz збив 36-річну жінку. Вона переходила дорогу на червоний сигнал світлофора. Від отриманих травм, на жаль, жінка загинула на місці.

Також 31-річний житель села Буківка не впорався з керуванням мотоцикла SPARK та впав. Внаслідок ДТП, на жаль, чоловік отримав травми, несумісні з життям.

"Слідчі поліції Буковини внесли відомості про вказані факти аварій до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 та 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині вантажівка зіткнулася з Toyota. Внаслідок удару пасажир легковика загинув на місці, водійку авто госпіталізували.