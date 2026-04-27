27 квітня 2026, 22:16

У Києві буря знесла дорожній знак (фотофакт)

Фото: RegioNews
У Києві негода спричинила пошкодження міської інфраструктури.27 квітня на вулиці Якова Степового, що у Голосіївському районі столиці, сильний вітер зніс дорожній знак

Про це повідомляє RegioNews.

У місті зберігається вітряна погода, оголошено жовтий рівень небезпеки.

За даними КО "Київзеленбуд", станом на 18:00 у столиці триває ліквідація наслідків буревію.

У місті зафіксовано сотні пошкоджень. Зокрема, повалено або пошкоджено 373 дерева, а комунальні служби вже ліквідували 270 випадків наслідків негоди. До робіт залучили 31 одиницю техніки та 124 працівників.

Мешканців закликають бути обережними. Зокрема, не перебувати поблизу рекламних щитів, ліній електропередач і великих дерев, а також не залишати поруч із ними автомобілі.

Нагадаємо, що у Запоріжжі 27 квітня через негодупошкоджень зазнала покрівля обласної філармонії.

