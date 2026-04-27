На Київщині чоловік загинув під колесами потягу

Як з'ясували правоохоронці, швидкісний пасажирський потяг Черкаси-Київ збив 49-річного чоловіка. Відомо, що він перебував поблизу залізничної колії. Втративши рівновагу, чоловік впав на залізничну рейку, коли наближався електропоїзд. На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці.

"Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

