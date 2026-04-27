На Дніпропетровщині водій "влетів" у вантажівку: загинула людина

На Дніпропетровщині повідомили про підозру водію, який спричинив смертельну ДТП. На жаль, внаслідок аварії загинула пасажирка

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Аварія сталась 22 лютого на вулиці Дніпровській у Павлограді. Як з'ясували правоохоронці, водій Mercedes-Benz Sprinter не дотримався безпечної дистанції, перевищив швидкість та зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz Atego, яка їхала попереду.

Внаслідок ДТП пасажирка мікроавтобуса отримала травми. Медики тривалий час намагались її врятувати, проте, на жаль, вона померла в лікарні.

"Слідчі Павлоградського районного відділу поліції повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

