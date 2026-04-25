У Дніпрі пролунав потужний вибух: у місті пожежа

Фото з відкритих джерел

У Дніпрі близько 00:05 пролунав потужний вибух. У мережі публікують фото пожежі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на моніторингові канали.

Раніше в моніторингових каналах повідомляли про зліт російських літаків Ту-95мс. При цьому в області у зв'язку з небезпекою дронів оголосили повітряну тривогу. Близько 00:05 в Дніпрі пролунав вибух.

У соцмережах показують перші фото масштабної пожежі. Точну локацію зі зрозумілих причин не називають.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку, є загиблі та поранені.