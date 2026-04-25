В Днепре раздался мощный взрыв: в городе пожар

В Днепре около 00:05 раздался мощный взрыв. В сети публикуют фото пожара

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мониторинговые каналы.

Ранее в мониторинговых каналах сообщали о взлете российских самолетов Ту-95мс. При этом в области в связи с опасностью дронов объявили воздушную тревогу. Около 00:05 в Днепре прогремел взрыв.

В соцсетях показывают первые фото масштабного пожара. Точную локацию по понятным причинам не называют.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по Днепру. Враг попал в многоэтажку, есть погибшие и раненые.