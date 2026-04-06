06 квітня 2026, 14:59

На Тернопільщині посеред дня трагічно загинула пенсіонерка

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Правоохоронці встановлюють обставини смерті жительки Тернопільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільщини.

Інформація про бездиханне тіло жінки надійшла до поліції 5 квітня близько 15:15. Загиблу помітили перехожі та одразу повідомили правоохоронців.

Загибла виявилась жителькою села Гаї Гречинські 1950 року народження.

За попередніми даними, трагедія трапилася близько 13:00. Експерти припускають, що жінка, ймовірно, через власну необережність впала у водостічний канал та вдарилася головою об бетонну конструкцію.

Як повідомлялось, на Тернопільщині через коротке замикання загинула 60-річна жінка. Нещасний випадок стався в грудні 2025 року.

