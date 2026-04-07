На Херсонщині через російські обстріли дві людини загинули, 15 – поранені
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній, соціальній та транспортній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.
Також окупанти понівечили театр, магазин, стільникову вежу, складське приміщення, автобус, мікроавтобус та приватні автомобілі.
Через російські удари загинули дві людини, ще 15 – дістали поранення, з них – дві дитини.
