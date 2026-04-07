Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Покровській громаді Синельниківського району загинув 11-річний хлопчик. Ще троє людей – жінки 31 і 61 років та 33-річний чоловік – госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Через ворожу атаку горів приватний будинок, ще три оселі та автомобіль пошкоджені.

У Павлоградському районі під ударом опинилися Павлоград та Богданівська громада. Там виникла пожежа, пошкоджені адмінбудівля та лінії електропередач. Поранення отримали двоє чоловіків 52 та 66 років – вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

На Криворіжжі ворог атакував Апостолове, там понівечена інфраструктура.

На Нікопольщині від обстрілів потерпали райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади. Там пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автівка.

Нагадаємо, російські війська протягом доби здійснили 788 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області. Отримали поранення троє чоловіків.