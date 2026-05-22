На Київщині бронювання від мобілізації продавали за 8 тисяч

У Київській області викрили посадовця однієї з банківських установ. Він організував схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних для бронювання

Про це повідомляє поліція Київської області.

Як з'ясували правоохоронці чоловік організував схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків до об'єктів критичної інфраструктури. Таким чином чоловіки могли отримати бронювання, а згодом також перетнути державний кордон.

Організатора затримали після отримання 8 тисяч доларів. Тепер йому загрожує до дев'яти років ув'язнення.

