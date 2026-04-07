Фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та ДСНС, передає RegioNews.

Удар стався у годину пік, коли транспорт під’їжджав до зупинки.

Внаслідок атаки троє людей загинули. Ще 12 отримали поранення – люди перебували як у салоні маршрутки, так і на самій зупинці.

Рятувальники спільно з медиками деблокували та врятували з понівеченого транспорту сімох осіб. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, з вечора російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини. Загинув 11-річний хлопчик, п'ятеро людей поранені.