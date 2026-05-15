Захищав брата: на Рівнещині чоловік вбив людину уві сні

У Рівненській області чоловіка відправили до лікарні. Раніше він вбив двох людей

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Злочин стався у липні минулого року. 23-річний чоловік був у гостях у 53-річного знайомого та його 49-річного брата. Разом вони влаштували застілля з алкоголем. Згодом між ними сталась сварка. Після конфлікту господар будинку вирішив помститися за брата: у підсобному приміщенні, де спав гість, завдав йому кухонним ножем не менше двох проникаючих ударів у живіт та спину.

Наступного дня 49-річний чоловік знайшов постраждалого та викликав медиків. Проте, на жаль, хлопець помер у лікарні.

Експерти дійшли до висновку, що підозрюваний мав захворювання. Він не усвідомлював свої дії, не міг передбачити їх наслідки та керувати ними.

"У зв’язку з цим слідчий за процесуального керівництва прокуратури скерував до суду клопотання про застосування до 53-річного жителя села Колодязне примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до спецзакладу із суворим наглядом, яке суд задовольнив. Відтак, обвинуваченого зі слідчого ізолятора помістили до спеціалізованої лікарні", - повідомили в поліції.

