15 травня 2026, 15:53

У Києві чоловік погрожував влаштувати вибух у багатоповерхівці

Фото: Нацполіція
У Києві до управління поліції 15 травня доправили чоловіка, який заявив про намір влаштувати вибух у багатоповерховому будинку на вулиці Ігоря Турчина 

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає RegioNews.

Вранці 15 травня чоловік заявив на спецлінію 102, що має намір напустити природний газ у квартиру та влаштувати вибух.

На місце події негайно прибули підрозділи Нацполіції: слідчо-оперативна група, патрульні, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці евакуювали жителів будинку.

Щоб запобігти можливим наслідкам, газопостачання оперативно перекрили.

Оперативники швидко встановили квартиру, у якій перебував чоловік.

"Він зачинився всередині помешкання й через двері погрожував завдати собі тілесних ушкоджень, а також заявляв про наявність гранати. Поліцейські провели з порушником перемовини та невдовзі він вийшов із помешкання. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець”, – кажуть у поліції.

Під час обшуку оселі чоловіка правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Фігуранта доправили до управління поліції для з'ясування всіх обставин і розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Вирішується питання про оголошення підозри.

Нагадаємо, що у столиці судили чоловіка за вчинення теракту. Найближчі роки він проведе за ґратами.

