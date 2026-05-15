У Києві підліток зняв на відео "знущання" з кішки
У мережі з'явилось відео, де підліток нібито душить кішку. Потім він говорив, що нібито викинув ще одну з вікна квартири
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Правоохоронці з'ясували, що це 12-річний киянин. На щастя, виявилось, що він не душив домашнього улюбленця. Він імітував це для відео, яке потім розсилав друзям. Також він не викидав тварину з вікна.
"Правоохоронці разом із відповідними службами перевірили стан тварин та переконались, що жодна з них не постраждала. Із неповнолітнім проведено профілактичну бесіду. Відносно матері хлопчика складено адміністративний матеріал", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, що в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра компанія підлітків стріляла по собаках із пневматичного пістолета.
