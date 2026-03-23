13:41  23 березня
Бригада "швидкої" у заручниках: в Одесі чоловік погрожував медикам "відправкою на нуль"
12:55  23 березня
Чай з наркотиками: на Запоріжжі викрили масштабний наркобізнес
11:28  23 березня
Пробив дах магазину і вибухнув: деталі інциденту в супермаркеті Чернігова
UA | RU
UA | RU
23 березня 2026, 15:39

Як контролювати емоції у розмові: поради психологині

23 березня 2026, 15:39
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Психологиня Івано-Франківського осередку ГО "Захист Держави" Катерина Чубарь розповіла про важливий момент між емоцією та реакцією, який визначає, чим закінчиться розмова

Про це пише RegioNews із посиланням на громадську організацію.

"Ще хвилину тому все було добре, а вже через мить ти думаєш: "навіщо я це сказав(ла)?". Є прості техніки, які допомагають сказати важливе без руйнування відносин", – пояснює Катерина.

За її словами, злість є природною емоцією, і це цілком нормально її відчувати. Важливо лише не дозволити їй взяти гору під час розмови. Корисно зробити невелику паузу, знизити тон голосу та сповільнити темп мовлення, щоб зменшити рівень напруги.

Спробуйте висловлювати свої емоції по-іншому. Наприклад, замість фрази "ти мене дратуєш" краще сказати "мені неприємно це зараз чути".

Перед тим як вести непросту розмову, рекомендується прогулятися кілька хвилин, щоб заспокоїти свої думки й емоції.

Психологиня наголошує: якщо самостійно впоратись складно, звернення до фахівця може суттєво покращити якість життя та спілкування.

Записатися на безкоштовну консультацію до Катерини Чубарь можна за адресою: Івано-Франківськ, вул. Богдана Лепкого, 47-Б.

  • Години прийому: з 9:00 до 18:00, понеділок–п'ятниця
  • Телефон для запису: 096 953 6680

Нагадаємо, раніше психологиня Житомирського осередку ГО "Захист Держави" Ірина Ремішевська розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину. Каже, нас руйнує не саме "ні", а страх здатися поганою людиною.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Івано-Франківськ емоційний стан Розмова психологи поради ГО Захист Держави консультації
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Валерій Пекар
Всі блоги »