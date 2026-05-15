На Хмельниччині під час перевірки документів водій розстріляв поліцейських, є загиблий

Фото: Нацполіція

15 травня, у селі Терлівка Летичівської тергромади Хмельницької області чоловік скоїв напад зі зброєю на поліцейських. Це сталося під час перевірки документів у водія, якого позбавили права керування транспортними засобами за рішенням суду

Про це повідомили у Національній поліції України, передає RegioNews .

За їхньою інформацією, попередньо відомо, що один поліцейський загинув, інший — отримав тілесні ушкодження.

Чоловік з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання, повідомили у поліції.

"На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпрі травня під час здійснення заходів з оповіщення стався напад на представників Територіального центру комплектування.