15 травня 2026, 15:41

Труп дитини в морозилці: матір та вітчим вимагають пом'якшити вирок

Фото: Думська
В Одеському апеляційному суді розпочався перегляд справи 18-річної Вікторії Городецької та її співмешканця Артема Горбаня. Пара, яка залишила однорічного хлопчика помирати в муках, а потім сховала його тіло серед продуктів у морозилці, наполягає на "несправедливості" вироку

Пара наполягає, що вирок щодо них несправедливий, і просять його пом'якшити.

Засідання розпочалося із запізненням майже на півтори години через розгляд інших справ. Підсудні зраділи можливості побачитися, вони активно спілкувалися та голосно сміялися.

У закритому режимі суд розглянув кілька скарг сторони захисту. Городецька не визнає себе винною в умисному невиконанні батьківських обов'язків і називає смерть дитини випадковістю. Також вона попросила замінити адвоката. Горбань заявив, що не винен у залишенні дитини в небезпеці.

Суд задовольнив клопотання Городецької та відклав розгляд справи до заміни захисника.

Нагадаємо, матір хлопчика засудили до 9 років і 8 місяців позбавлення волі, а її співмешканця — до 9 років і 10 місяців. Їх звинувачують у залишенні дитини в небезпеці, умисному невиконанні батьківських обов'язків, що призвело до смерті хлопчика, а також у приховуванні тіла дитини після смерті.

За даними слідства, вони не звернулися за медичною допомогою після того, як дитина отримала опіки окропом. Через це стан хлопчика стрімко погіршувався — він почав втрачати свідомість, виникли серйозні порушення дихання. В результаті дитина померла.

