Тернопільська молодь може отримати фінансування на власні проєкти

За підтримки грантодавців та ініціативи студентської молоді Тернопільський обласний осередок ГО "Захист Держави" започатковує проєкт "Вектор розвитку: ініціативи для майбутнього"

Зазначається, що студенти та викладачі зможуть отримати фінансування для реалізації власних ідей у таких напрямках:

військово-патріотичне спрямування;

працевлаштування та аутсорсинг;

інновації, ІТ, штучний інтелект;

освіта, культура, громадський простір.

Вперше проєкт представили студентам Західноукраїнського національного університету.

"Вектор розвитку" – це можливість реалізувати власну ідею, вплинути на розвиток громади та зробити реальні зміни в Україні, кажуть в ГО "Захист Держави".

