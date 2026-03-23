Тернопільська молодь може отримати фінансування на власні проєкти
За підтримки грантодавців та ініціативи студентської молоді Тернопільський обласний осередок ГО "Захист Держави" започатковує проєкт "Вектор розвитку: ініціативи для майбутнього"
Про це повідомила пресслужба громадської організації, передає RegioNews.
Зазначається, що студенти та викладачі зможуть отримати фінансування для реалізації власних ідей у таких напрямках:
- військово-патріотичне спрямування;
- працевлаштування та аутсорсинг;
- інновації, ІТ, штучний інтелект;
- освіта, культура, громадський простір.
Вперше проєкт представили студентам Західноукраїнського національного університету.
"Вектор розвитку" – це можливість реалізувати власну ідею, вплинути на розвиток громади та зробити реальні зміни в Україні, кажуть в ГО "Захист Держави".
Нагадаємо, в Черкаському обласному осередку ГО "Захист Держави" на постійній основі триває безкоштовне навчання німецької мови. Організатори чекають підлітків від 12 років та дорослих 50+, які хочуть вивчати мову в дружній та підтримуючій атмосфері.