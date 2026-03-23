23 березня 2026, 12:25

Нова професія за державний кошт: як оформити ваучер у Хмельницькій області

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Хмельницькій області українці можуть скористатися державним ваучером на навчання, який компенсує витрати до 33 280 грн

Про це повідомила команда ГО "Захист держави" Хмельниччини, передає RegioNews.

Це чудовий шанс опанувати нову професію без фінансових труднощів, кажуть в громадській організації.

Зокрема, програма включає: компенсацію витрат на навчання до 33 280 грн, широкий вибір із понад 156 спеціальностей, а також можливість вільного вибору закладу та формату навчання.

Отримати ваучер можуть:

  • ВПО та ветерани;
  • люди з інвалідністю;
  • громадяни віком 45+
  • особи, які постраждали внаслідок війни.

Фахівці ГО "Захист держави" надають консультації та допомагають із оформленням документів на кожному етапі.

Адреси для консультацій:

  1. Хмельницький: вул. Героїв Майдану, 42/1.
  2. Шепетівка: вул. Соборності, 6А.
  3. Кам’янець-Подільський: вул. І. Мазепи, 40/62.

Контакти:

  • Юридична підтримка: +380 66 004 14 46
  • Гаряча лінія: 0 800 33 29 29

Нагадаємо, за підтримки грантодавців та ініціативи студентської молоді Тернопільський обласний осередок ГО "Захист Держави" започатковує проєкт "Вектор розвитку: ініціативи для майбутнього". Студенти та викладачі зможуть отримати фінансування для реалізації власних ідей.

Хмельницька область навчання ВПО підтримка консультації люди з інвалідністю документи професія ваучер ГО Захист Держави
