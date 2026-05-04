На Рівненщині військові ТЦК побили підлітка металевою палицею: подробиці

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом побиття неповнолітнього у Сарненському районі Рівненської області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 3 травня поблизу села Чудель.

За попередніми даними, 17-річний місцевий житель їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем, коли їх зупинили невстановлені особи. Зі слів хлопця, він почув, що це були військовослужбовці ТЦК та СП.

Водій повідомив свій вік, після чого його товариш утік. Сам підліток заявляє, що згодом його побили металевою палицею.

Хлопця госпіталізували. У лікарні йому діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану голови, а також забої рук, ніг і грудної клітки.

Матір потерпілого звернулася до поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до інциденту.

У Рівненському обласному ТЦК та СП заявили, що інформація перевіряється, призначено службове розслідування та наголосили на готовності співпрацювати з правоохоронцями.

"У разі встановлення факту причетності військовослужбовців ТЦК та СП до цієї події, вони будуть притягнуті до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства", – наголосили в ТЦК.

