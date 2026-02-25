13:48  25 лютого
На Полтавщині шкільний автобус з'їхав у кювет: троє дітей травмовані
09:24  25 лютого
Втеча до Молдови за $14 тисяч: у Харкові судитимуть експравоохоронця-переправника
08:55  25 лютого
У Черкасах на будівництві загинув чоловік: на нього впала стріла крана
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2026, 09:47

У Кривому Розі військовослужбовця ТЦК вдарили ножем: подробиці інциденту

25 лютого 2026, 09:47
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік завдав ножового поранення військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у віторок, 24 лютого.

Група оповіщення спільно з Національною поліцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів і виявила, що він перебуває у розшуку як порушник військового обліку.

Під час спілкування з затриманим "небайдужі громадяни" перешкоджали законній діяльності військових. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один із військовослужбовців.

Потерпілого оперативно госпіталізували, наразі йому надають необхідну медичну допомогу, стан стабільний. Інших постраждалих немає.

У центрі комплектування наголосили, що будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України неприпустимі. Кожен військовослужбовець у складі груп оповіщення виконує державне завдання, а перешкоджання законній діяльності війська є прямим посяганням на обороноздатність країни.

Громадян закликають до виваженості, правосвідомої поведінки та взаємоповаги з захисниками України, наголошуючи, що жодні маніпуляції в інформаційному просторі не виправдовують злочини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кривому Розі сталася бійка за участю двох чоловіків та військовослужбовців ТЦК. Згодом пролунав постріл. За даними, місцевих телеграм-каналів, сильно постраждав один із чоловіків, він у лікарні. А також військовослужбовець його поранили.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Дніпропетровська область Кривий Ріг мобілізація ТЦК ніж ножове поранення військовослужбовці
У Луцьку чоловік стріляв у військовослужбовців ТЦК: нападника затримано
25 лютого 2026, 07:05
У Кривому Розі сталася стрілянина за участі військових ТЦК
24 лютого 2026, 23:14
На Чернігівщині посадовиця ТЦК знімала чоловіків з обліку
24 лютого 2026, 14:55
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
Отримала підозру 18-річна харків'янка, яка "заманила" поліцію на місце теракту у Львові
25 лютого 2026, 13:55
На Полтавщині шкільний автобус з'їхав у кювет: троє дітей травмовані
25 лютого 2026, 13:48
На Київщині чоловік переховував вибухівку для росіян
25 лютого 2026, 13:40
Деталі зникнення українця Ігоря Комарова на Балі: що розповіла поліція
25 лютого 2026, 13:36
На Черкащині пʼяна водійка збила пішохода й намагалася втекти, але застрягла в снігу
25 лютого 2026, 13:18
Умєров у Женеві зустрінеться зі спецпосланцями США: що обговорюватимуть
25 лютого 2026, 12:40
На Хмельниччині молодик привласнив пів мільйона з картки матері зниклого безвісти військового
25 лютого 2026, 12:20
П'яне водіння і фальсифікація довідки: рівненського суддю звільнили після скандалу
25 лютого 2026, 11:58
На Миколаївщині автівка влетіла у вантажівку: троє загиблих та один травмований
25 лютого 2026, 11:56
В Україну надійшло 127 тисяч доз вакцини проти туберкульозу
25 лютого 2026, 11:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »