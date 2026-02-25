У Кривому Розі військовослужбовця ТЦК вдарили ножем: подробиці інциденту

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік завдав ножового поранення військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у віторок, 24 лютого.

Група оповіщення спільно з Національною поліцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів і виявила, що він перебуває у розшуку як порушник військового обліку.

Під час спілкування з затриманим "небайдужі громадяни" перешкоджали законній діяльності військових. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один із військовослужбовців.

Потерпілого оперативно госпіталізували, наразі йому надають необхідну медичну допомогу, стан стабільний. Інших постраждалих немає.

У центрі комплектування наголосили, що будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України неприпустимі. Кожен військовослужбовець у складі груп оповіщення виконує державне завдання, а перешкоджання законній діяльності війська є прямим посяганням на обороноздатність країни.

Громадян закликають до виваженості, правосвідомої поведінки та взаємоповаги з захисниками України, наголошуючи, що жодні маніпуляції в інформаційному просторі не виправдовують злочини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кривому Розі сталася бійка за участю двох чоловіків та військовослужбовців ТЦК. Згодом пролунав постріл. За даними, місцевих телеграм-каналів, сильно постраждав один із чоловіків, він у лікарні. А також військовослужбовець його поранили.