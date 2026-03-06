08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
У Хмельницькому чоловік продав чужу машину, вигадавши історію про власника-військового

06 березня 2026, 08:09
Фото: поліція
У Хмельницькому поліцейські затримали чоловіка, який привласнив та продав чужий Daewoo, припаркований біля будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Власник машини звернувся до поліції, коли помітив зникнення автівки, яка тривалий час стояла несправною у дворі. Як з’ясувалося, 43-річний житель будинку, біля якого був припаркований легковик, побачив, що він незачинений, а всередині лежать ключі та документи.

Аби підзаробити, зловмисник знайшов покупця та збрехав йому, ніби машина належить його братові, який зник безвісти на фронті. Покупець, нічого не підозрюючи, віддав гроші, замінив акумулятор і поїхав геть.

Правоохоронці розшукали та вилучили автомобіль.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Зазначається, що фігурант вже був судимий за крадіжки. Слідство триває.

Нагадаємо, на Прикарпатті ділки привласнили квартиру вартістю 2,3 млн грн та готували її до продажу. Зловмисникам повідомили про підозру.

